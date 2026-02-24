Січневий ринок автобусів: які моделі найчастіше купували українці

У січні на внутрішньому ринку було укладено 247 угод купівлі-продажу. Сегмент імпорту вживаної техніки поповнився на 85 одиниць, а нових автобусів було зареєстровано 98 штук.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, у динаміці до грудня ринок очікувано просів: внутрішні перепродажі впали на 24%, імпорт вживаних — на 25,4%, а нових імпортних машин стало менше на 44%. Проте в річному вимірі внутрішній ринок підріс на 10,3%, а імпорт вживаних продемонстрував приріст у 37,1%.

Зокрема, на внутрішньому ринку беззаперечним лідером є Mercedes-Benz Sprinter. Слідом ідуть БАЗ А079 Еталон та Богдан/Ataman А-092. Також у списку присутні Volkswagen LT та Crafter.

В сегмент імпорту вживаних автобусів, окрім традиційного лідера Mercedes-Benz Sprinter, українські перевізники завезли цілу палітру моделей VDL (Ambassador, Citea, Futura), а також MAN Lions City, Volvo 8900 та двоповерхові лайнери Van Hool Astromega.

Як зазначають аналітики, ринок нових автобусів тримається на українському виробництві. Лідером став ЗАЗ A08 I-VAN, який активно конкурує з різними версіями Богдан/Ataman (А-221, А-093, А-092) та БАЗ А081 Еталон.

