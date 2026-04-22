Українці купили майже 9,5 тисяч вживаних авто із США за 2026 рік: найпопулярніші моделі

У першому кварталі 2026 року в Україні було реалізовано 9467 вживаних легковиків, ввезених із США, що на 1,5% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з аналітикою, найбільша частка з цієї кількості (59%) – бензинові авто. Електромобілі охопили 19%, гібридним авто належить 12%, дизельним – 6%, авто з ГБО – 4%.

Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк з січня по березень – 7 років.

Як йдеться в дослідженні, в ТОП-10 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

1. FORD Escape - 1090 од.;

2. BMW X3 - 756 од.;

3. NISSAN Rogue - 690 од.;

4. BMW X5 - 635 од.;

5. TESLA Model 3 - 540 од.;

6. JEEP Cherokee - 521 од.;

7. VOLKSWAGEN Passat - 502 од.;

8. TESLA Model Y - 497 од.;

9. JEEP Grand Cherokee - 244 од.;

10. CHEVROLET Bolt - 208 од.

Українці у лютому придбали 2,7 тис. вживаних легковиків, ввезених із США, що на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.