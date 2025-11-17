Українські заводи збільшують виробництво молочних продуктів та пропонують знижки

Українські молокопереробні підприємства нарощують виробництво свіжих молокопродуктів, навіть попри необхідність надавати суттєві знижки для їх реалізації.

Про це йдеться на сайті аналітичної платформи "Інфагро".

За словами учасників ринку, таким чином заводи прагнуть утримати свої сировинні зони та скоротити випуск збиткових біржових продуктів.

За словами аналітиків, найбільші знижки нині пропонують на жирні позиції — сметану та вершки. Попри сезонне зростання попиту на такі товари, виробники свідомо зменшують обсяг жиру, що йде на виготовлення масла, адже його виробництво залишається економічно невигідним.

Базові ціни на основні цільномолочні продукти переробники поки не планують переглядати й точно не підвищуватимуть їх щонайменше до завершення року, зазначають експерти.

Вони додають, що через посилення конкуренції на внутрішньому ринку провідні оператори активізували експорт свіжих молокопродуктів. У жовтні обсяг поставок за кордон був на третину більше, ніж торік.

За даними Інфагро, основним ринком збуту залишається Молдова (77%), однак збільшуються й поставки на альтернативні напрямки: відновлено експорт на Балкани, кисломолочні сири активніше постачають до ОАЕ, розширюється географія збуту глазурованих сирків.

Імпорт свіжої молочної продукції у жовтні знизився порівняно з вереснем, але залишився вищим за торішній показник. Основними постачальниками, як і раніше, виступають польські виробники.

З огляду на профіцит сировини, очікується, що наприкінці року постачання польської продукції на український ринок може зрости, прогнозують аналітики.

Нагадаємо:

Станом на початок листопада за останній місяць в Україні подешевіли лише певні види свіжої молочної продукції та сирів.