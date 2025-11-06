Ціни на молочні продукти залишаються високими: скільки коштує кефір, сметана, масло

За останній місяць в Україні подешевіли лише певні види свіжої молочної продукції та сирів.

Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

"Ціни на молочний ряд в українських супермаркетах залишаються високими через зростання витрат виробників на електроенергію попри слабкий попит на внутрішньому ринку та падіння цін на молочні продукти на експортних ринках", – зазначив він.

Згідно з даними асоціації, молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 47,61 грн за кг, що на 59 коп. (-1%) менше порівняно з попереднім місяцем, але на 8,05 грн (+20%) більше відносно минулорічного періоду.

Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 57,16 грн. за кг, що на 42 коп. (+1%) більше ніж місяць тому, але на 8,39 грн (+17%) дорожче ніж торік.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 189,99 грн за кг, що на 2,77 грн (+1,5%) більше порівняно з попереднім місяцем, але на 32,84 грн за кг (+21%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 114,49 грн за кг, що на 1,29 грн (-1,1%) менше відносно попереднього місяця, але на 15,64 грн (+16%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 288,91 грн за кг, що на 4,53 грн (-2%) менше відносно попереднього місяця і на 37,44 грн (+15%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 588,80 грн за кг, що на 2,16 грн (+0,4%) більше відносно попереднього місяця і на 91,66 грн (+18%) дорожче ніж торік.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 603,46 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 12,80 коп. (+2,2%). Сир виріс в ціні на 107,28 грн (+22%) відносно минулорічного періоду.

Нагадаємо:

В Україні станом на 22 жовтня середня ціна трьох ґатунків молока становила 17,17 грн/кг без ПДВ, що на 18 коп. менше відносно попереднього місяця.