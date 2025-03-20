В Україні на 40% збільшилась кількість заявок на отримання гранту для переробників

Протягом першого місяця дії програми у 2025 році українські підприємці подали 201 заявку на отримання грантів для переробних підприємств на загальну суму понад 1,07 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що порівняно з минулим роком кількість заявок зросла майже на 40%, а запитувана сума фінансування – на 52,6%.

Серед заявників – виробники харчової продукції, меблів, металевих виробів, бетону, підприємства деревообробної галузі та агропереробники. Значну частку заявок подали виробники літальних апаратів.

За даними відомства, найактивніше заявки подавали підприємці з Львівської області (29), Києва (22), Київської (19), Харківської (17) та Дніпропетровської (17) областей. Загалом заявки надійшли майже з усіх регіонів України, разом з прифронтовими Харківською, Запорізькою та Миколаївською областями.

В Мінекономіки нагадали, що що подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. З 15 березня триває третя хвиля приймання заявок. Документи можна подати через платформу Дія.

Умови програми передбачають співфінансування 50/50 для більшості підприємств та 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії й підприємств у прифронтових регіонах.

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Нагадаємо:

В Україні з 15 лютого стартував прийом заявок від підприємств переробної промисловості, щоб отримати гранти для модернізації та розширення виробництва.