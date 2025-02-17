3,6 мільярда для переробних підприємств: в Україні стартував прийом заявок на гранти

В Україні з 15 лютого підприємства переробної промисловості можуть отримати гранти для модернізації та розширення виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Вже майже 1000 підприємств оновили свій парк обладнання завдяки цій програмі. У 2025 році держава виділяє 3,6 млрд грн, що дозволить підтримати розвиток переробної галузі та сприятиме створенню понад 3 400 нових робочих місць", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Отримати кошти можуть виробники харчових продуктів, меблів, хімічної продукції, металовиробів, підприємства деревообробної та текстильної промисловості, а також інших категорій (КВЕД С). Подати заявку можуть всі підприємці, окрім тих, що працюють на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначили у відомстві, щоб отримати грант бізнес має створити від 5 робочих місць і працювати щонайменше три роки, щоб повернути кошти через податки. Бізнес-план підприємства оцінює банк, рішення щодо видачі гранту ухвалює Міністерство економіки.

Грант можна використати на придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання, включно з програмним забезпеченням.

В Мінекономіки повідомляють, що формат цього гранту – співфінансування. Тобто кошти вкладає і держава, і виробник. Для більшості регіонів передбачено співфінансування 50/50.

З 2024 року для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у зонах бойових дій, де працюють державні електронні реєстри без визначеної дати завершення таких дій, діють пільгові умови співфінансування — держава вкладає 80%, а ще 20% сплачують ініціатори проєкту. Максимальна сума гранту – 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо:

308 українців стали переможцями першої у 2025 році хвилі програми "Власна справа" та отримають 72 млн грн на старт або розширення бізнесу.