Українські аграрії отримають майже 11 мільярдів допомоги

У 2025 році аграріям нададуть 10,9 млрд грн, з яких 43% за рахунок міжнародних фінансових організацій.

Про це заявила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, пише INTERFAX-Україна.

"Бюджетна підтримка сільгоспвиробників у 2024 році склала 7,075 млрд грн і відбувалася за бюджетними програмами Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства економіки", – зазначила вона.

За її словами, 39% фінансування (2,78 млрд грн) було забезпечено за рахунок міжнародних фінансових організацій. Кошти партнерів були спрямовані як дотації на 1 га (70%), як дотації для утримання великої рогатої худоби (22%) та як дотації для утримання кіз та овець (8%).

При цьому решта із загального фонду державного бюджету в 1,36 млрд грн було спрямовано на надання грантів для створення або розвиток переробних підприємств (65%), садівництва, ягідництва та виноградарства (23%), тепличного господарства (12%).

Южаніна повідомила, що на 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку аграріїв до 10,9 млрд грн, з яких вже 43% можуть бути профінансовані за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.

Вона нагадала, що бюджетне фінансування компенсації витрат за гуманітарне розмінування сільгоспземель у 2024 році склало лише 0,4 млрд грн. З передбачених на ці видатки коштів понад 2,5 млрд грн було спрямовано на виплати "Зимової єПідтримки".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українські аграрні асоціації звернулися до уряду з проханням надати аграріям державні дотації та запустити державну програму страхування сільгоспкультур.

Вони заявляють про критичну ситуацію, що склалася у сільському господарстві через аномальну посуху, весняні заморозки, а також обмеження з боку Європейського Союзу на український аграрний експорт.

Раніше повідомлялося, що Україна може суттєво збільшити переробку різних культур, не обмежуючись лише соняшником. На цьому наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Також міністр повідомляв, що минулого року сектор агропереробки продемонстрував тенденцію до зростання. Найбільший приріст виробництва показали переробка фруктів та овочів (понад 27%), а також виробництво олії, тваринних жирів і молочні продукти (зростання близько 13-14%).