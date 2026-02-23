Імпорт вживаних авто віком до 5 років: які моделі обирають українці

У січні українці придбали майже 3,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

За даними аналітики, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 49%.

Далі йдуть:

Електромобілі – 29%

Гібридні – 15%;

Дизельні – 6%;

Авто з ГБО – 1%.

Як йдеться в дослідженні, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

1. NISSAN Rogue - 203 од.;

2. TESLA Model Y - 158 од.;

3. MAZDA CX5 - 152 од.;

4. VOLKSWAGEN Tiguan - 136 од.;

5. TESLA Model 3 - 125 од.;

6. FORD Escape - 87 од.;

7. AUDI Q5 - 86 од.;

8. JEEP Compass - 69 од.;

9. KIA Niro - 66 од.;

10. MAZDA CX-30 - 63 од.

Нагадаємо:

У 2025 році українці придбали 96,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що становить третину від усіх придбаних авто з пробігом.