Імпорт вживаних авто віком до 5 років: які моделі обирають українці
У січні українці придбали майже 3,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
За даними аналітики, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 49%.
Далі йдуть:
Електромобілі – 29%
Гібридні – 15%;
Дизельні – 6%;
Авто з ГБО – 1%.
Як йдеться в дослідженні, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
1. NISSAN Rogue - 203 од.;
2. TESLA Model Y - 158 од.;
3. MAZDA CX5 - 152 од.;
4. VOLKSWAGEN Tiguan - 136 од.;
5. TESLA Model 3 - 125 од.;
6. FORD Escape - 87 од.;
7. AUDI Q5 - 86 од.;
8. JEEP Compass - 69 од.;
9. KIA Niro - 66 од.;
10. MAZDA CX-30 - 63 од.
Нагадаємо:
У 2025 році українці придбали 96,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що становить третину від усіх придбаних авто з пробігом.