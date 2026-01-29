Імпорт вживаних авто віком до 5 років: які моделі найпопулярніші в Україні
У 2025 році українці придбали 96,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що становить третину від усіх придбаних авто з пробігом.
Про це інформує Укравтопром.
Йдеться, що найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 60%.
Далі йдуть:
Бензинові авто – 27%
Гібридні – 8%;
Дизельні – 4%;
Авто з ГБО – 1%.
Згідно з аналітикою, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
1. TESLA Model Y - 10682 од.;
2. TESLA Model 3 - 6589 од.;
3. KIA Niro - 4091 од.;
4. HYUNDAI Kona - 2990 од.;
5. NISSAN Rogue - 2616 од.;
6. MAZDA CX5 - 2205 од.;
7. CHEVROLET Bolt - 2132 од.;
8. AUDI E-Tron Sportback - 2122 од.;
9. VOLKSWAGEN Tiguan - 1988 од.;
10. HYUNDAI Ioniq 5 - 1779 од.
Нагадаємо:
В Україні понад 77% від всіх легковиків, що торік поповнили вітчизняний автопарк, були вживані авто ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2025 року українці придбали 274,3 тис. таких авто, що на 24% більше, ніж роком раніше.