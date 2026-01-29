Імпорт вживаних авто віком до 5 років: які моделі найпопулярніші в Україні

У 2025 році українці придбали 96,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що становить третину від усіх придбаних авто з пробігом.

Про це інформує Укравтопром.

Йдеться, що найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 60%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 27%

Гібридні – 8%;

Дизельні – 4%;

Авто з ГБО – 1%.

Згідно з аналітикою, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

1. TESLA Model Y - 10682 од.;

2. TESLA Model 3 - 6589 од.;

3. KIA Niro - 4091 од.;

4. HYUNDAI Kona - 2990 од.;

5. NISSAN Rogue - 2616 од.;

6. MAZDA CX5 - 2205 од.;

7. CHEVROLET Bolt - 2132 од.;

8. AUDI E-Tron Sportback - 2122 од.;

9. VOLKSWAGEN Tiguan - 1988 од.;

10. HYUNDAI Ioniq 5 - 1779 од.

Нагадаємо:

В Україні понад 77% від всіх легковиків, що торік поповнили вітчизняний автопарк, були вживані авто ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2025 року українці придбали 274,3 тис. таких авто, що на 24% більше, ніж роком раніше.