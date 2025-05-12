Украина и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

Украина и Евросоюз подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оборонной промышленности.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Свои подписи поставили министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин и генеральный секретарь Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) Ян Пи.

Подписание состоялось в понедельник в Брюсселе в рамках второго Форума оборонной промышленности ЕС-Украина.

Целью меморандума является совместное продвижение общих интересов украинской промышленности и членов ASD. Стороны договорились способствовать сотрудничеству и партнерству между украинскими оборонными компаниями и членами ASD, а также способствовать участию украинских компаний в промышленных консорциумах по соответствующим программам ЕС. К таким относятся Европейский оборонный фонд или "Горизонт Европа".

Напомним:

Ранее сообщалось, что председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что для увеличения потенциала оборонно-промышленного комплекса Украины нужно обоснованное и правильное решение Кабмина относительно разрешения на экспорт украинского оружия.

По его мнению, такое правительственное решение значительно поддержит отечественных производителей оружия. И для поддержки этого локомотива украинской экономики "мы должны создать специальный правовой и налоговый режим, которым могли бы пользоваться наши оборонные предприятия.

Также сообщалось, что Европейский союз выделит дополнительные 900 млн евро на закупку вооружения для Украины за счет непредвиденных доходов от замороженных российских активов.

"В течение следующих двух недель мы также потратим дополнительные 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины, и все это будет профинансировано за счет сверхприбылей от замороженных российских активов", - сказал заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис.

Ранее Министерство экономики сообщило, что Украина получила очередной транш в размере 3,5 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Это первый транш финансовой поддержки, который Украина получила в 2025 году.

Отмечается, что из полученных 3,5 млрд евро: 3,1 млрд - льготные кредиты и 400 млн - грантовые средства. Их направят на покрытие государственных расходов.

Также сообщалось, что Дания выделит 6,7 млрд крон на поддержку Украины и развитие украинской оборонной промышленности. Эти средства будут выделены в рамках 25-го пакета военной помощи.

Ранее сообщалось, что за два месяца 2025 года Украина потратила 336,6 млрд грн из общего фонда госбюджета на безопасность и оборону. Это 62,5% всех бюджетных расходов за этот период, которые составляли 538,2 млрд грн.