Данія надасть Україні 6,7 мільярдів крон на оборону

Данія виділить 6,7 млрд крон на підтримку України та розвиток української оборонної промисловості.

Як повідомляє Міністерство економіки, про це йшлось під час зустрічі представників українського відомства з міністром фінансів Данії Ніколаєм Вамменом.

Зазначається, що кошти будуть виділені в межах 25-го пакету військової допомоги.

Сторони також обговорили:

- розширення економічної співпраці та інвестиції данських компаній в Україну;

- організацію спеціальної бізнес-місії данських компаній до України для встановлення прямих контактів між бізнесом обох країн.

Крім цього, анонсовано нову данську ініціативу — модель "IFU 2.0", яка дозволить данському інвестфонду IFU надавати гарантії для данських інвесторів, які бажають інвестувати в Україну.

Нагадаємо:

Уряд Данії через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO) планує гарантувати вітчизняним підприємствам до 70% інвестицій в український ОПК.

Загальна сума програми становить 130 мільйонів євро.