Експорт масла може рекордно зрости: які причини

В Україні обсяг виробництва масла зріс, але споживання його в країні суттєво зменшилось, адже роздрібні ціни на масло й досі залишаються дуже високими, а супермаркети ще масово не запустили акційні механізми. Тому експорт масла зросте.

Про це повідомило галузеве інформаційно-аналітичне агентство "Інфагро".

"Оскільки в Європу можна продавати тільки масло 82%, продавці "Селянського" масла поки не мають можливості підтримати ціну за рахунок експорту. Зовнішні продажі такого масла обмежені відносно невеликими поставками в Молдову і Казахстан.

Знаючи ситуацію на внутрішньому ринку України, імпортери з цих країн не спішать дорого платити за український товар, адже через те, що попит на внутрішньому ринку залишається слабким, деяким українським виробникам доводиться йти на суттєві цінові поступки", - повідомляє агентство.

За його інформацією, в лютому 2025 року проти січня зовнішні продажі масла зросли на третину.

"У березні експорт масла може зрости до рекордних місячних показників з 2022 року", - прогнозують у галузевому агентстві.

Нагадаємо:

Річна споживча інфляція вершкового масла в січні продовжила зростати та досягла майже 34% до січня 2024 року. Це рекордний показник за останні 10 років.