Попри обмеження ЄС, Україна збільшила експорт цукру

За період з вересня 2024 по січень 2025 Україна експортувала понад 352 тис тонн цукру, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків "Укрцукор".

В асоціації зазначають, що весь обсяг пішов на світовий ринок. Для порівняння, у вересні 2023 – січні 2024 років лише 9,5% експорту спрямовували за межі України.

Суттєве зростання частки світового ринку в експорті цукру є результатом зусиль українських цукровиків з пошуку альтернативних ринків збуту через обмеження, накладені на український цукор Європейським Союзом.

Найбільшими покупцями українського цукру стали Туреччина (19% загального експорту), Лівія, Сомалі, Шрі-Ланка та Північна Македонія.

З 1 січня 2025 року Україна знову отримала право постачати цукор до ЄС. Українські виробники можуть експортувати 107 300 тонн у межах квоти, розрахованої на п’ять місяців.

Нагадаємо:

Асоціація цукровиків України "Укрцукор" оголосила п’ятірку найбільших виробників цукру в Україні за 2024 рік.

Українські виробники в 2024 році встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн грн.