Україна зберегла виробництво цукру на рівні 2023 року: топ-5 лідерів ринку

Асоціація цукровиків України "Укрцукор" оголосила п’ятірку найбільших виробників цукру в Україні за 2024 рік.

Про це йдеться на сторінці асоціації у Facebook.

Лідером є "Радехівський цукор" із часткою виробництва 31%. Друге місце посідає "Астарта", яка займає 21% ринку. "Укрпромінвест-Агро" (14%) – на третьому місці.

Завершують п’ятірку найбільших виробників цукру "Теофіпольський цукровий завод" та "Аспік Груп" із однаковими частками 6%.

За даними "Укрцукру", у 2024 році 29 українських цукрових заводів виробили за сезон 1,8 мільйонів тонн цукру, що дорівнює показнику 2023 року.

Нагадаємо:

Українські виробники в 2024 році встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму 419 млн доларів.