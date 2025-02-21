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Україна на четвертому місці серед країн ЄС за рівнем підтримки стартапів

Альона Кириченко — 21 лютого, 16:37
Україна на четвертому місці серед країн ЄС за рівнем підтримки стартапів
Getty Images

У рейтингу European Startup Nations Alliance за рівнем підтримки стартапів Україна зайняла четверте місце серед 24 країн ЄС, обігнавши середній показник по Європі на 12%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Цей рейтинг оцінює, наскільки ефективно країни створюють умови для розвитку та масштабування технологічних компаній.

Україна набрала максимум балів за впровадження таких стандартів:

1. Швидкість створення бізнесу онлайн;

2. Доступ до фінансування (Фонд видав 570 грантів на суму 423 млн гривень для запуску стартапів);

3. Доступність цифрових держпослуг;

4. Опціони та сприятливі податки.

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