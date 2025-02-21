Україна на четвертому місці серед країн ЄС за рівнем підтримки стартапів
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У рейтингу European Startup Nations Alliance за рівнем підтримки стартапів Україна зайняла четверте місце серед 24 країн ЄС, обігнавши середній показник по Європі на 12%.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Цей рейтинг оцінює, наскільки ефективно країни створюють умови для розвитку та масштабування технологічних компаній.
Україна набрала максимум балів за впровадження таких стандартів:
1. Швидкість створення бізнесу онлайн;
2. Доступ до фінансування (Фонд видав 570 грантів на суму 423 млн гривень для запуску стартапів);
3. Доступність цифрових держпослуг;
4. Опціони та сприятливі податки.