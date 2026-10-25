Україна на 20% збільшила експорт яєць

За січень–вересень 2026 року Україна експортувала 1,85 млрд яєць на $179,9 млн, порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги експорту зросли на 19%, а виручка — на 30,7%.

Про це пише Latifundist.com.

За даними Державної митної служби, у вересні українські виробники продали за кордон 208,4 млн яєць на $15,9 млн. Це на 2% менше, ніж у серпні, але на 20% більше, ніж у вересні 2025 року.

Водночас експортна виручка у вересні залишилася на рівні серпня, а порівняно з вереснем минулого року скоротилася на 13,4%.

Як зазначили у Союзі птахівників України, найбільшими покупцями українських яєць за дев'ять місяців стали Іспанія, на яку припало 25,2% експорту, Велика Британія (12,4%), Польща (8,8%) та Чехія (7,9%).

За даними асоціації, загалом країни ЄС забезпечили 76,5% українського експорту яєць.

Нагадаємо:

Українські виробники у березні 2026 року експортували 216,2 млн штук яєць, що є рекордним показником за останні п'ять років.

Раніше повідомлялося, що виробництво цукру в Україні може скоротитися до 1,1-1,2 млн тонн проти близько 1,8 млн тонн у попередніх сезонах через гірший стан цукрових буряків. У сезоні 2024/2025 Україна експортувала близько 580 тисяч тонн цукру, а наступного - 646 тисяч тонн цукру.