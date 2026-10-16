Україна може втратити третину виробництва цукру

Виробництво цукру в Україні може скоротитися до 1,1-1,2 млн тонн проти близько 1,8 млн тонн у попередніх сезонах через гірший стан цукрових буряків.

Про це голова асоціації "Укрцукор" Яна Кавушевська розповіла в подкасті "Мінсело", повідомляє Forbes Ukraine.

Навіть прогноз у 1,2 млн тонн вона назвала оптимістичним. За її словами, повторити рекордну врожайність попереднього сезону цьогоріч не вдасться.

Скорочення виробництва передусім позначиться на експорті. Асоціація очікує, що на зовнішні ринки вдасться спрямувати 200–300 тисяч тонн цукру проти приблизно 646 тисяч тонн у сезоні 2025/2026.

Внутрішнє споживання, за оцінкою Кавушевської, становить близько 65 тисяч тонн на місяць. Очікуваного виробництва вистачить і для формування певних перехідних залишків.

Можливості експорту також залежатимуть від доступу до морських портів та європейського ринку. Галузь сподівається на перегляд торговельної квоти під час переговорів із ЄС.

Нагадаємо:

У сезоні 2024/2025 Україна експортувала близько 580 тисяч тонн цукру, а наступного - 646 тисяч тонн цукру.