SK Hynix та Micron подолали капіталізацію у трильйон доларів на тлі ШІ-буму

Південнокорейська компанія SK Hynix та американський виробник мікросхем Micron майже одночасно перевищили ринкову капіталізацію в трильйон доларів протягом 24 годин.

Про це пише EuroNews.

Індекс KOSPI у Сеулі також досяг рекордного рівня, оскільки штучний інтелект продовжує змінювати ринки.

"Сектор світових чіпів пам'яті переживає безпрецендентну трансформацію, оскільки невпинний попит на розвиток штучного інтелекту викликає історичне переоцінку у напівпровідниковій промисловості", – говориться у публікації.

Акції південно-корейської SK Hynix під час торгів у Сеулі в середу стрибнули на 13%, оновили історичний максимум і вперше підняли ринкову капіталізацію компанії вище трильйона доларів (860 млрд євро).

Тепер SK Hynix стала лише другою південно-корейською і третьою азійською компанією в цілому, яка увійшла в клуб компаній з капіталізацією понад трильйон доларів, після конкурента Samsung Electronics, який подолав цю позначку раніше цього місяця, і тайванської TSMC.

З початку року папери компанії подорожчали приблизно на 250%, а з квітня 2025 року їхній ріст перевищив 1200%.

Цього рубежу компанія досягла через день після того, як на Уолл-стріт акції Micron Technology злетіли на 19 %, що стало її найбільшим одноденним зростанням з 2011 року і одночасно підняло капіталізацію американського виробника чіпів вище тієї ж позначки.

З початку 2026 року акції компанії виросли приблизно на 190%, а з квітня 2025-го їх сукупне зростання перевищило 1300 %.

Обидві компанії є провідними постачальниками високошвидкісної пам'яті (HBM) — спеціалізованих чипів, що лежать в основі прискорювачів ШІ та серверів дата-центрів. SK Hynix, ключовий постачальник Nvidia, вже повністю розпродав увесь обсяг виробництва HBM на 2026 рік.

Раніше компанія Micron оголосила про поступове згортання бренду Crucial, під яким компанія десятиліттями продавала доступні SSD та модулі оперативної пам'яті для споживчого ринку.

Раніше повідомлялося, що Micron Technology інвестує 1,5 трлн ієн (9,6 млрд доларів) у будівництво нового заводу в Хіросімі (Японія) для виробництва передових чіпів пам'яті з високою пропускною здатністю.