РФ атакувала склад "Нової пошти" під Києвом: під час гасіння пожежі були повторні удари

У ніч на 28 серпня російський дрон знищив сортувальне депо "Нової пошти" у Святопетрівському Білогородської громади та пошкодив розташоване поруч виробництво.

Джерело: сільський голова Білогородки Антон Овсієнко у Facebook, пресслужба "Нової пошти", ДСНС

Пряма мова Овсієнка: "Знову важка ніч для Білогородської громади. Маємо влучання у складські приміщення "Нової пошти" та пошкоджене виробництво, що розташоване поруч у Святопетрівському.

фото: сільський голова Білогородки Антон Овсієнко

Інформація щодо жертв та постраждалих – уточнюється".

Деталі: За словами Овсієнка, приблизно за годину після першого влучання, вже під час ліквідації пожежі, по цій же локації було завдано ще два удари. Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце.

Через значне задимлення жителів Святопетрівського та прилеглих територій закликали зачинити вікна та за можливості не виходити без потреби на вулицю. Місцева влада також просить людей не наближатися до місця влучання через небезпеку повторних ударів.

фото: Овсієнко

Доповнено: У пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що внаслідок атаки російського дрона сортувальне депо на Київщині знищене. Усі працівники компанії живі.

Наразі компанія оцінює наслідки атаки. "Нова пошта" заявила, що компенсує клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

У ДСНС зазначили, що в Бучанському районі, до якого входить Білогородська громада, рятувальники працюють на кількох локаціях, де внаслідок ударів безпілотників виникли пожежі складських будівель та автомобілів.

Фото: ДСНС

На одній із локацій під час роботи рятувальників зафіксували повторне влучання безпілотника. Після проведення розвідки надзвичайники продовжили роботу. Пожежу складської будівлі локалізували, ліквідація наслідків триває.

Також рятувальники загасили пожежу 13 легкових автомобілів. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний житловий будинок — у ньому вибило вікна.

Рятувальники продовжують працювати в умовах постійної загрози повторних ударів.

Що передувало:

У ніч проти 27 серпня російські війська атакували Київщину ударними безпілотниками та балістикою, пошкодивши складські приміщення у Бориспільському та Фастівському районах. Постраждали 15-річна дівчина та 73-річна жінка.