Нафта дорожчає після нових ударів США по Ірану

Ціни на нафту зросли після того, як США здійснили нові атаки на Іран, обравши ціллю військовий об'єкт у Бендер-Аббасі, стратегічному портовому місті.

Про це пише BBC.

Глобальний нафтовий бенчмарк Brent зріс на 3,75% до $97,83 за барель, тоді як нафта, що торгується в США, подорожчала на 4% до $92,22.

Центральне командування США (Centcom) заявило, що його сили також збили чотири іранські безпілотники "які становили загрозу в районі Ормузької протоки".

Удари відбулися незважаючи на перемир'я між Тегераном і Вашингтоном, оскільки дві країни ведуть переговори, щоб покласти край тримісячному конфлікту, який фактично закрив ключову водну артерію протоки Ормуз, підвищуючи вартість енергії по всьому світу, говориться у публікації.

Глобальні ціни на енергію коливалися з моменту початку конфлікту, причому ціна на нафту марки Brent на короткий час зросла до приблизно 120 доларів за барель. Перед війною він торгувався приблизно по $70, нагадує медіа.

Американські військові завдали нових ударів по Ірану, націлившись на військовий об'єкт, який, на думку офіційних осіб, становив загрозу для американських військ та комерційного морського судноплавства в Ормузькій протоці.

Раніше президент США Дональд Трамп натякнув, що може відмовитися укладати угоду з Іраном, доки низка країн Близького Сходу не погодиться приєднатися до його ініціативи "Авраамових угод", спрямованих на нормалізацію відносин з Ізраїлем.

27 травня ціни на нафту відійшли від максимумів, стерши частину зростання попереднього дня, оскільки трейдери чекали ясності щодо складних переговорів між Іраном і США після того, як нове загострення відкинуло назад зусилля з відкриття Ормузької протоки.