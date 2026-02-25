У Сумах відкрили модульне містечко для переселенців

Модульне містечко в Сумах готове прийняти перших мешканців, послуги з управління внутрішньо переміщені особи сплачуватимуть з коштів щомісячних грошових виплат від держави.

Про це повідомив очільник сумської Міської військової адміністрації Максим Кривошеєнко.

"Невдовзі модульне містечко в Сумах прийме перших мешканців. Ними стануть ті, хто найбільш гостро потребує даху над головою - люди зі статусом "внутрішньо переміщені особи", які в умовах війни покинули власне житло та змінили місце проживання", – написав він у Телеграм.

Він повідомив про введення в експлуатацію першої черги містечка – це два двоповерхові будинки на 32 квартири.

Реалізація проекту – партнерська співпраця керівництва Сумської громади, Товариства Червоного Хреста України й Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, Шведського Червоного Хреста та Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA).

Кошторис першої черги склав 110 млн грн: закладка фундаменту під будинки, підведення комунікацій та зведення двох будівель. Частка міського бюджету – 12 мільйонів гривень, решта – партнерське фінансування.

"Після введення в експлуатацію та відкриття, розпочався новий етап у житті модульного містечка – фінансування та утримання будівель і прибудинкової території", – розповів Кривошеєнко.

Він повідомив, що в управління першу чергу новобудови приймає КП "Сумижилкомсервіс".

"Надання послуг передбачає ряд особливостей, тому здійснюється розрахунок вартості обслуговування містечка, що забезпечить максимум комфорту для проживання мешканців", – зазначив очільник адміністрації.

"Оплата за послуги з управління здійснюватиметься з коштів щомісячних грошових виплат, які ВПО отримують від держави", – пояснив він.

Наразі у департаменті соціального захисту СМР триває прийом документів на поселення до модульного містечка.

Тривають роботи із забезпечення містечка джерелами резервного живлення.

Нагадаємо:

На Київщині відкрили вже друге тимчасове модульне містечко, воно розташоване у Бучі і може розмістити 704 людини.

У Бородянці 1 червня відкрили перше модульне містечко, яке забезпечить внутрішньо переселених українців тимчасовим житлом. Наступні містечка заплановано встановити у Макарові, Іванкові та Гостомелі Київської області, а також у передмісті Чернігова.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі підключення будинків модульного містечка до інженерних мереж та благоустрій території коштуватиме місту 4,5 мільйони гривень.