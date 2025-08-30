У США федеральний апеляційний суд скасував значну частину тарифів Трампа

Президент США Дональд Трамп не може користуватися надзвичайними повноваженнями для введення тарифів, постановив Федеральний апеляційний суд США.

"Федеральний апеляційний суд у п'ятницю скасував застосування президентом США Дональдом Трампом надзвичайних повноважень, які Конгрес надав для введення тарифів", – зазначає видання.

"Рішення ставить під сумнів угоди, які Трамп уклав з Європейським Союзом, Японією, Південною Кореєю та іншими великими торговими партнерами щодо зниження "взаємних" тарифних ставок на їхній імпорт порівняно з рівнями, які адміністрація спочатку встановила у квітні", – говориться у публікації.

Постанова також визнає недійсними тарифи, які Трамп наклав на Китай, Канаду і Мексику.

"Однак рішення набуде чинності не раніше 14 жовтня, що дасть адміністрації Трампа час оскаржити це рішення у Верховному суді", – уточнює Politico.

Трамп розкритикував "високопартійний апеляційний суд" у дописі на Truth Social і попередив, що блокування тарифів "стане повною катастрофою для країни" і зробить її "фінансово слабкою".

"Президент Трамп законно використав повноваження щодо тарифів, надані йому Конгресом, для захисту нашої національної та економічної безпеки від іноземних загроз. Тарифи президента залишаються в силі, і ми з нетерпінням чекаємо остаточної перемоги в цій справі," - заявила пресслужба Білого дому.

Рішення Апеляційного суду США підтримує рішення Суду США з міжнародної торгівлі, який вирішив, що Трамп перевищив свої повноваження, зазначає Politico.

Раніше повідомлялося, що Федеральний апеляційний суд дозволив Трампу продовжити застосовувати свої глобальні мита і призначив слухання справи про блокування тарифів на 31 липня.

Раніше повідомлялося, що Торговий суд США скасував тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Суд з міжнародної торгівлі заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, які не скасовуються надзвичайними повноваженнями президента щодо захисту економіки США.

Також повідомлялося, що Апеляційний суд штату Нью-Йорк скасував рекордний штраф у понад $500 млн, накладений на президента Дональда Трампа у справі про цивільне шахрайство, визнавши його "надмірним".