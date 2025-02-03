В січні зменшився обсяг агроекспорту з України: скільки продали

У січні Україна експортувала 5 млн тонн аграрної продукції, що на 9,7% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Спадна тенденція, за даними УКАБ, спостерігається вже третій місяць, але це характерно для зимового періоду.

За січень з України експортували 3,5 млн тонн зернових культур (кукурудза - 72%, пшениця - 26%, ячмінь - 2%), 352 тисячі тонн олійних культур (соя – 63%, ріпак – 29% та насіння соняшника – 6%), 424,4 тисячі тонн рослинних олій (соняшникова олія – 89% та соєва – 10%), 406,3 тисяч тонн макухи та 329,5 тисяч тонн інших видів агропромислової продукції.

В УКАБ підкреслили, що обсяги експорту зернових культур та рослинних олій залишаються приблизно на рівні попереднього місяця. Скорочення демонструють олійні культури (-39%) та макухи після вилучення рослинних олій (-22%).

За даними асоціації, у поточному маркетинговому році переважна більшість вирощеної с/г продукції, що призначена для експорту, вже вивезено, зокрема пшениці – 64% та кукурудзи – 55%. Відповідно в наступних місяцях можливе подальше незначне скорочення експортних відвантажень.

Нагадаємо:

У 2024 році виручка українського агросектору склала майже 24,7 млрд доларів. Це другий показник за всю історію України.