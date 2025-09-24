У Швейцарії обшуки: розслідують торгівлю підсанкційним російським золотом

В Швейцарії розпочато розслідування щодо трейдерської компанії Open Mineral за підозрою у порушенні санкцій, введених проти Росії.

Про це з посиланням на Swissinfo пише Ghall.com.ua.

"Перевірку діяльності компанії, зареєстрованої в місті Бар (кантон Цуг), ініціював Державний секретаріат з економіки (SECO), який курує, зокрема, питання санкційної політики", – говориться у повідомленні.

Розслідування стосується можливих торгівельних операцій російським золотом в обхід санкцій, запроваджених після військового вторгнення Росії в Україну.

Компанія Open Mineral підтвердила агентству AWP, що є об'єктом розслідування. В компанії повідомили, що минулого тижня відбулися обшуки у приміщеннях в рамках розслідування операцій 2022 року.

Керівництво підкреслило, що підприємство повністю співпрацює з слідчими органами і продовжує працювати в звичайному режимі.

У SECO уточнили, що справа ведеться проти двох фізичних осіб та низки невстановлених осіб. У центрі розслідування знаходяться можливі порушення законодавства про санкції проти Москви.

Компанія Open Mineral відкрила офіс у Швейцарії в 2016 році і з 2017 року активно веде діяльність. Сьогодні компанія має представництва в 11 містах світу і працює більш ніж у 50 країнах.

Швейцарія залишається одним з найбільших світових центрів торгівлі золотом та іншими сировинними товарами, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Росія майже вдвічі збільшила постачання дорогоцінних металів до Китаю в першій половині року.

Раніше повідомлялося, що алмази з Росії продовжують надходити на ринки Євросоюзу і США, попри санкції країн G7 і ЄС проти російської держкорпорації "Алроса" — найбільшого виробника в Росії і одного зі світових лідерів галузі.