У серпні міжнародні резерви України зросли на 7,0% і станом на 1 вересня 2025 року становили 46,0 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – зменшенням на 22% обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку – до 2 696,6 млн США", – повідомляє НБУ.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в серпні надійшло 6 165,1 млн дол. США, у тому числі:

▪️4 710,8 млн дол. США – від Євросоюзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

▪️1 059,7 млн дол. США – через рахунки Світового банку;

▪️394,6 млн дол. США – від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 619,8 млн дол. США, у тому числі:

▪️301,6 млн дол. США – обслуговування та погашення ОВДП;

▪️257,9 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

▪️15,8 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

▪️44,5 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 426,9 млн дол. США, зазначає НБУ.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,0 місяців майбутнього імпорт, повідомляє регулятор.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви станом на 1 серпня 2025 року становили 43 млрд дол. США. У липні вони зменшилися на 4,5%.

Станом на 1 липня міжнародні резерви України становили 45,06 млрд дол. США, збільшившись за червень на 1,2%.