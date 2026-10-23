У РФ різко подорожчає міцний алкоголь із "недружніх" країн

Російська влада збирається підвищити мита на імпорт міцного алкоголю з "недружніх" країн з нинішніх 3 євро до 5 євро за літр.

Про це пише російській "Комерсант".

Як повідомили джерела видання на ринку, відповідної постанови уряду очікують вже в листопаді 2026 року і нові мита можуть почати діяти одразу.

З вересня 2024 року в Росії діє мито на імпортний алкоголь із недружніх країн у розмірі 20% від митної вартості продукції, але не менше, ніж три євро за літр.

Підвищення збору закономірно призведе до зростання вартості імпортного алкоголю. Оптові ціни за поточного валютного курсу зростуть приблизно на 70–100 руб. за пляшку, говориться у публікації. Пляшка об'ємом 0,7 літра в масовому сегменті подорожчає більш ніж на 200 руб.

На ціні дорогого імпорту підвищення мит буде менш помітним для споживачів.

Запасів вже імпортованого алкоголю торговельним мережам вистачить лише до кінця року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Латвія беззастережно підтримує Україну у війні, але не зупинила постачання товарів до Росії: минулого року експорт склав понад 962 мільйона євро, половина припадала на алкоголь.