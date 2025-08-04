У Prozorro.Продажі розповіли, які онлайн-аукціони принесли найбільший дохід

Від початку року на Prozorro.Продажі відбулося понад 14,3 тис. онлайн-аукціонів, за результатом яких організатори отримали понад 5,71 млрд гривень.

Така статистика міститься у публікації на Facebook-сторінці Prozorro.Продажі.

За обсягом доходу найбільший обсяг від продажу та оренди земельних ділянок – 1,84 млрд грн. На другому місці – приватизація державного та комунального майна, яка принесла 1,31 млрд грн. На третій позиції – аукціони в межах справ про банкрутство, це 821,4 млн грн.

Продажі майна та активів принесли організаторам 702,2 млн грн, а комерційний продаж – 334,5 млн грн.

"Ще майже 2,5 тис. онлайн-аукціонів перебувають у статусі закриття угоди та потенційно можуть принести організаторам понад 3 млрд гривень", – говориться у повідомленні.

Станом на 4 серпня в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 7,2 тис. онлайн-аукціонів, зазначено у публікації Facebook-сторінці Prozorro.Продажі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що понад 1 млрд грн з ПДВ сплачено за користування державними сільськогосподарськими землями сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Також раніше повідомлялося, що ДП "Гарантований покупець" вперше оголосило онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Також раніше повідомлялося, що Фонд держмайна разом із АТ "Prozorro.Продажі". посилюють співпрацю і разом розробляють маркетингову стратегію для ефективної великої приватизації.