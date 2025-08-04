В Prozorro.Продажи рассказали, какие онлайн-аукционы принесли наибольший доход

С начала года на Prozorro.Продажи состоялось более 14,3 тыс. онлайн-аукционов, по результатам которых организаторы получили более 5,71 млрд гривен.

Такая статистика содержится в публикации на Facebook-странице Prozorro.Продажи.

По объему дохода наибольший объем от продажи и аренды земельных участков - 1,84 млрд грн. На втором месте - приватизация государственного и коммунального имущества, которая принесла 1,31 млрд грн. На третьей позиции - аукционы в рамках дел о банкротстве, это 821,4 млн грн.

Продажи имущества и активов принесли организаторам 702,2 млн грн, а коммерческая продажа - 334,5 млн грн.

"Еще почти 2,5 тыс. онлайн-аукционов находятся в статусе закрытия сделки и потенциально могут принести организаторам более 3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По состоянию на 4 августа в системе Prozorro.Продажи объявлено более 7,2 тыс. онлайн-аукционов, указано в публикации Facebook-странице Prozorro.Продажи.

Напомним:

Ранее сообщалось, что более 1 млрд грн с НДС уплачено за пользование государственными сельскохозяйственными землями оплатили аграрии, которые получили участки в субаренду через открытые онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи.

Также ранее сообщалось, что ГП "Гарантированный покупатель" впервые объявило онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки предприятий, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии.

Также ранее сообщалось, что Фонд госимущества вместе с АО "Prozorro.Продажи". усиливают сотрудничество и вместе разрабатывают маркетинговую стратегию для эффективной большой приватизации.