У Миргороді виставили на продаж сироробний комбінат

Завод із виробництва молочної продукції "Миргородський сироробний комбінат" виставлено на продаж за $2 млн.

Про це повідомляє Latifundist.com.

Підприємство розташоване на орендованій земельній ділянці площею 8 га у межах міста Миргород на Полтавщині. На площі 25 тис. м² розташовані виробничі цехи, складські приміщення, склади-холодильники на 8 тис. м², гаражі, власна АЗС.

"Висота основних приміщень 8-12 м. Стан будівель задовільний, цехи готові до розміщення практично будь-якого виробництва. Є багато обладнання для виробництва сирів та іншої молочної продукції", – зазначачає сайт, посилаючись на дані InVenture.

Електропостачання: потужність для підприємства 4 мВт, тоді як номінальна потужність по документах — 2 мВт. Є власна високовольтна підстанція і 3 лінії вводу живлення. Наявна лінія газопостачання середнього тиску. Водопостачання — дві власні промислові свердловини по 40 м³ на годину кожна, є накопичувач на 2000 м³.

"Миргородський сироробний комбінат" побудований в 1982 році для виробництва цільномолочних продуктів і вершкового масла. У 1990 р. був побудований цех морозива потужністю 2 т на добу, нагадує Latifundist.com.

У 2003 році увійшов до складу ДП "Мілкіленд-Україна", після чого перейшов на виробництво твердих сирів і сухої молочної сироватки.

У 2004-2010 рр. на заводі була проведена масштабна реконструкція і капремонт, після якого потужності переробки збільшились до 250 т молока на добу. На піку підприємство могло виробляти 24 т твердого сиру, 11,5 т сухої сироватки та 4 т плавленого сиру.

З 31 липня 2014 року комбінат зупинив виробництво та законсервував обладнання через заборону на ввезення молочної продукції до рф, куди постачалося 70-90% його продукції. Після цього завод працював як молокоприймальний пункт, з якого сировина відвантажувалася на інші переробні заводи "Мілкіленд-Україна".

Наразі площі підприємства здаються в оренду іншим підприємцям, додає Latifundist.com.

Нагадаємо, у 2014 році російська санітарна служба з п'ятниці ввела заборону на постачання молока та молочної продукції, виробленої на багатьох українських підприємствах. У тому числі – і на "Миргородському сироробному комбінаті".

Європейська комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. Однак поки що офіційного рішення Брюсселя про нові квоти немає, що залишає ринок молокопродуктів у невизначеності.