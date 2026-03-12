У лютому українці купили майже 11 тисяч бензинових авто: які моделі обирали
У лютому автопарк України поповнили 10,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 11% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Йдеться, що з цієї кількості нових авто – 1,8 тис. од. (-4%) та 9 тис. од. вживаних (+14%).
Згідно з аналітикою, до ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
1. MAZDA CX5 - 166 од.;
2. HYUNDAI Tucson - 166 од.;
3. SKODA Karoq - 115 од.;
4. SKODA Kodiaq - 83 од.;
5. RENAULT Duster - 82 од.;
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
1. AUDI Q5 - 562 од.;
2. VOLKSWAGEN Golf - 551 од.;
3. VOLKSWAGEN Tiguan - 515 од.;
4. NISSAN Rogue - 464 од.;
5. AUDI A4 - 272 од.
Нагадаємо:
У січні автопарк України поповнили 11,4 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 40% більше, ніж торік.