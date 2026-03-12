У лютому українці купили майже 11 тисяч бензинових авто: які моделі обирали

У лютому автопарк України поповнили 10,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 11% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що з цієї кількості нових авто – 1,8 тис. од. (-4%) та 9 тис. од. вживаних (+14%).

Згідно з аналітикою, до ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

1. MAZDA CX5 - 166 од.;

2. HYUNDAI Tucson - 166 од.;

3. SKODA Karoq - 115 од.;

4. SKODA Kodiaq - 83 од.;

5. RENAULT Duster - 82 од.;

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

1. AUDI Q5 - 562 од.;

2. VOLKSWAGEN Golf - 551 од.;

3. VOLKSWAGEN Tiguan - 515 од.;

4. NISSAN Rogue - 464 од.;

5. AUDI A4 - 272 од.

Нагадаємо:

У січні автопарк України поповнили 11,4 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 40% більше, ніж торік.