На внутрішньому ринку України на третину скоротились перепродажі авто: ТОП-10 моделей

У лютому на внутрішньому ринку вживаних легкових автомобілів було зафіксовано 56 551 угоду купівлі-продажу. Порівняно з січнем обсяг перепродажів скоротився на 31,9%, а відносно лютого минулого року падіння склало 36,9%.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Такий стан справ аналітики пояснюють загальним просіданням ринку після надмірної активації наприкінці 2025 року, коли споживачі намагалися закрити угоди до зміни правил оподаткування імпорту електромобілів. Поточні показники є природною реакцією на перенасичення попиту в попередні місяці та свідчать про вхід ринку у фазу тривалої стабілізації, зазначають експерти.

Згідно з дослідженням, у структурі брендів першість традиційно утримує Volkswagen, який залишається безальтернативним лідером внутрішнього обігу. Слідом за ним із помітним відривом ідуть BMW та Renault. До п'ятірки найпопулярніших марок також увійшли Skoda та Audi.

Зазначається, що у модельному заліку перші позиції займають визнані лідери вторинного ринку, такі як Volkswagen Passat та Skoda Octavia. Досі зберігається високий попит на Daewoo Lanos разом із його похідними моделями.

"Поряд із народними моделями покупці демонструють тяжіння до вживаного преміуму, про що свідчить висока активність у перепродажах BMW 5 Series, BMW 3 Series та Audi A6, попри поважний вік багатьох екземплярів. У списку популярних також залишаються Volkswagen Golf, Renault Megane, Ford Focus та Audi A4", – йдеться в аналітиці.

Нагадаємо:

В Україні у січні 2026 року було укладено 80 009 угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 0,4% більше, ніж в грудні, та на 62,3%, ніж в січні 2025-го.