У Лозовій на Харківщині опалювальний сезон – під загрозою

Заблоковані рахунки тепловиків у Лозовій ставлять під загрозу підготовку до зими та роботу всіх комунальних служб.

Про це повідомили в Лозівській міській територіальній громаді, пише сайт "Думка".

Рахунки комунального підприємства "Тепловодосервіс" опинилися під арештом. Державна виконавча служба заблокувала їх 15 серпня через борги перед компанією "Нафтогаз Трейдинг". Сума стягнення перевищує 8 млн грн.

"У підприємстві пояснюють: борги виникли не лише через складну фінансову ситуацію, а й через невиплачену державою компенсацію різниці тарифів. Зараз ця сума становить майже 19 мільйонів гривень", – говориться у повідомленні.

"Через блокування рахунків "Тепловодосервіс" не має змоги проводити підготовку до нового опалювального сезону, розраховуватися з постачальниками та виконувати необхідні роботи. Під ризиком залишаються не лише теплопостачання, а й послуги водопостачання, водовідведення та вивезення сміття", – повідомляє "Думка".

Нагадаємо:

Як повідомлялося, що Росія завдала наймасованішого удару по Лозовій з початку війни. Одна людина загинула, 10 постраждали, серед них – діти. За словами міського голови Лозової Сергія Зеленського, Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни.

Раніше повідомлялося, що заборгованість киян за теплопостачання та гаряче водопостачання зросла порівняно з початком опалювального сезону на 6,5% і досягла 8 млрд грн. Борги за комунальні послуги можуть врешті призвести до накладання арешту на користування коштами на рахунках, а також на нерухоме майно та авто.

Раніше Асоціація міст України застерігла, що рішення Нацкомісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про надання постачальникам права припинення постачання електроенергії вдарить по споживачам. АМУ звернулася до НКРЕКП з проханням заборонити зупиняти постачання електричної енергії підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства в правилах роздрібного ринку електричної енергії.