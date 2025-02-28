"Нова пошта" припиняє роботу в Костянтинівці – ЗМІ

Від 1 березня "Нова пошта" припиняє роботу в Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомляє "Вільне радіо" з посиланням на офіційний чатбот "Нової пошти".

"Сьогодні (у п’ятницю 28 лютого) відділення ще працюватимуть на видачу тих відправлень, які вже прибули. Від завтра всі відділення, на жаль, зачиняються на вимогу військової адміністрації", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчим до міста стане відділення "Нової пошти" у селищі Олексієво-Дружківка, що у Дружківській громаді. Там приймають відправлення вагою до 30 кг, віділення розташоване на вулиці Героїв-Характерників, 5, за 11 кілометрів від центру Костянтинівки.

Найближчі відділення із більшою максимальною вагою відправлень (до 1100 кг) розташовані у Дружківці.

Нагадаємо:

18 лютого "Нова пошта" закрила останнє відділення у Покровську через погіршення безпекової ситуації.