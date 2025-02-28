"Новая почта" прекращает работу в Константиновке - СМИ

С 1 марта "Новая почта" прекращает работу в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает "Свободное радио" со ссылкой на официальный чатбот "Новой почты".

"Сегодня (в пятницу 28 февраля) отделения еще будут работать на выдачу тех отправлений, которые уже прибыли. Завтра все отделения, к сожалению, закрываются по требованию военной администрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайшим к городу станет отделение "Новой почты" в поселке Алексеево-Дружковка, что в Дружковской громаде. Там принимают отправления весом до 30 кг, отделение расположено на улице Героев-Характерников, 5, в 11 километрах от центра Константиновки.

Ближайшие отделения с большим максимальным весом отправлений (до 1100 кг) расположены в Дружковке.

Напомним:

18 февраля "Новая почта" закрыла последнее отделение в Покровске из-за ухудшения ситуации с безопасностью.