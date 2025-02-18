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"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську

Артур Крижний — 18 лютого, 20:40
Нова пошта закриває останнє відділення у Покровську
Захисні споруди третього відділення "Нової пошти" у Покровську
Фото: Facebook Володимира Поперешнюка

Останнє відділення "Нової пошти" у Покровську закрили через погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомив співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

"Відсьогодні у Покровську закриваємо останнє відділення Нової Пошти - №3", - повідомив він.

За його словами, за останні два місяці відділення перетворилося на "пункт незламності".

"Тут видавали й приймали посилки, люди тут могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету, зарядити телефони й зняти готівку", - заявив Поперешнюк.

До 2022 року у Покровську працювало десять відділень. З січня 2025 року залишалося лише одне. Він додав, що причиною закриття стало погіршення безпекових умов у місті.

Нагадаємо:

У січні стало відомо, що "Нова пошта" доєдналася до програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+", що дозволяє військовим у прифронтових містах отримувати та надсилати посилки за 1 гривню.

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