У БЕБ залишилася тільки чверть керівного складу після проведення атестації
За результатами першого етапу атестації керівників Бюро економічної безпеки лише 12 осіб пройшли атестацію – 74% керівного складу органу перезавантажать та оновлять.
Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
Всього атестації підлягали 50 керівників, з них 40 з центрального апарату БЕБ, а 10 – з територіальних управлінь.
Після оголошення атестацій 28 керівників звільнилося з органу: 21 з центрального апарату та 7 з територіальних управлінь.
Решта – 22 особи – розпочали атестацію. Її успішно завершили 12 осіб – всі вони з центрального апарату БЕБ. Повалили атестацію 9 працівників, з яких 6 з центрального апарату і 3 – з територіальних управлінь.
Таким чином, жоден керівник територіального управління БЕБ не дійшов до кінця атестації – всі або звільнилися раніше, або провалили атестацію.
Зараз триває другий етап атестації. З 915 працівників прохідний бал набрали 887 осіб. Тобто тестування не пройшли 28, або 3,1% працівників.
Наступний етап – співбесіди працівників із комісіями.
Нагадаємо:
Цивінський підписав наказ про початок проведення атестації працівників БЕБ 29 січня.