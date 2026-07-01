В "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла 2 липня

У четвер, 2 липня, в усіх регіонах України не будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах та покращенню можливостей для імпорту електроенергії.

Водночас в "Укренерго" попросили споживати електроенергію ощадливо у вечірні години - з 16:00 до 23:00.

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Нагадаємо:

Аномальна спека в Україні призвела до перенавантаження енергосистеми: у Рівненській та Хмельницькій областях сталися аварійні знеструмлення.

Через російські удари без електроенергії залишилася частина споживачів у шести областях України, ще у трьох областях без світла залишаються понад 80 населених пунктів внаслідок негоди.