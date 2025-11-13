У Києві будуватимуть доступне житло для молодих спеціалістів

У столиці Німеччини Берліні підписано меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в галузі будівництва між київською мерією та німецьким стартапом Crowd Ukraine. Сталося це рамках 9-го Київського інвестиційного форуму, який відбувся 12 листопада.

Про це розповів засновник структури Алекс Теббе, передає Укрінформ.

"Ми з Віталієм Кличком підписали угоду про будівництво нашої першої нерухомості, наших перших будинків, які стануть місцем для спільного проживанням молодого покоління в Києві.

Ми є першим німецьким інвестиційним стартапом для проєктів реконструкції в Україні", - зазначив Теббе.

Він пояснив, що нішею, яку знайшов його стартап, є створення умов для проживання та коворкінгу молодих спеціалістів, зокрема ІТ-вців.

"Наш нішовий ринок — це молоде цифрове покоління, щоб надати їм житло, яке є тимчасовим, доступним, невеликим, але дуже крутим. Міжнародний банк оцінює потреби в житлі з точки зору обсягу інвестицій у понад 80 млрд доларів", - сказав співрозмовник агентства.

Теббе розповів, що Crowd Ukraine була створена рік тому як інвестиційний стартап не лише для німців, а й для всіх європейців, які зацікавлені інвестувати в майбутнє України, у житло, в нерухомість.

Нагадаємо:

У рамках 9-го Київського інвестиційного форуму було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо створення прямого залізничного сполучення Берлін - Київ і меморандум щодо сприяння інноваціям та підприємництву між КМДА та Сенатом Берліна.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає відкриття кредитної лінії до 100 млн євро для будівництва в Україні соціального орендного житла за підтримки благодійної організації Hansen Ukrainian Mission Делл Лоя Хансена.