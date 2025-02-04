У Хмельницькому збудують меблевий завод: інвестує постачальник JYSK

Виробник корпусних меблів компанія з Хмельницького "Аккорд Імпорт" розширить виробничі потужності майже втричі, побудувавши новий завод у Хмельницькому, де планує створити 140 робочих місць. Обсяг інвестицій – $14 млн.

Про це повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський.

"У Хмельницькому стартувало будівництво нового заводу з виробництва корпусних меблів. Інвестор проєкту – компанія "Аккорд Імпорт". Після запуску нового заводу її виробничі потужності зростуть із 420 тис. кв. м до 1,2 млн. кв. м корпусних меблів на місяць. Це дозволить компанії увійти у топ-5 виробників корпусних меблів Європи", – написав він.

Запуск перших виробничих ліній заплановано на липень 2025 року, а на повну потужність новий завод має вийти у вересні.

Кисилевський розповів, що для забезпечення потреб в електроенергії побудовано сонячну електростанція на 1,1 МВт та будується додаткові 2,8 МВт, а також закуплена газопоршнева установка.

"Наразі підприємство "Аккорд Імпорт" завантажене на 100%. Близько 70% замовлень на корпусні меблі компанії припадає на міжнародну торговельну мережу JYSK, яка у 2025 році збільшила на третину обсяг замовлень корпусних меблів з України", – повідомив Кисилевський.

За його даними, "Аккорд Імпорт" експортує до країн Євросоюзу 96% виробленої продукції, а запуск нового заводу дозволить розширити географію експортних постачань на країни Близького Сходу, Південної Азії та Південної Америки.

Нардеп зазначив, що для заміщення імпорту стільникового картону, який використовує компанія для пакування меблів, зараз на Хмельниччині будується ще одне підприємство, яке вироблятиме цю продукцію.

"А постачальником дерев’яних плит для "Аккрод Імпорту" є «Кроноспан», який нещодавно запустив на Рівненщині виробничу лінію", – розповів Кисилевський.

Власниками "Аккорд Імпорту" є сімʼя Грабар. Вони починали з імпорту меблів, а зараз підприємство - найбільший в Україні експортер корпусних меблів.

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