В Хмельницком построят мебельный завод: инвестирует поставщик JYSK

Производитель корпусной мебели компания из Хмельницкого "Аккорд Импорт" расширит производственные мощности почти втрое, построив новый завод в Хмельницком, где планирует создать 140 рабочих мест. Объем инвестиций - $14 млн.

Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады по вопросам экономической политики Дмитрий Кисилевский.

"В Хмельницком стартовало строительство нового завода по производству корпусной мебели. Инвестор проекта - компания "Аккорд Импорт". После запуска нового завода ее производственные мощности вырастут с 420 тыс. кв. м до 1,2 млн. кв. м корпусной мебели в месяц. Это позволит компании войти в топ-5 производителей корпусной мебели Европы", - написал он.

Запуск первых производственных линий запланирован на июль 2025 года, а на полную мощность новый завод должен выйти в сентябре.

Кисилевский рассказал, что для обеспечения потребностей в электроэнергии построена солнечная электростанция на 1,1 МВт и строится дополнительные 2,8 МВт, а также закуплена газопоршневая установка.

"Сейчас предприятие "Аккорд Импорт" загружено на 100%. Около 70% заказов на корпусную мебель компании приходится на международную торговую сеть JYSK, которая в 2025 году увеличила на треть объем заказов корпусной мебели из Украины", - сообщил Кисилевский.

По его данным, "Аккорд Импорт" экспортирует в страны Евросоюза 96% производимой продукции, а запуск нового завода позволит расширить географию экспортных поставок на страны Ближнего Востока, Южной Азии и Южной Америки.

Нардеп отметил, что для замещения импорта сотового картона, который использует компания для упаковки мебели, сейчас на Хмельнитчине строится еще одно предприятие, которое будет производить эту продукцию.

"А поставщиком деревянных плит для "Аккрод Импорта" является "Кроноспан", который недавно запустил на Ровенщине производственную линию", - рассказал Кисилевский.

Владельцами "Аккорд Импорта" является семья Грабарь. Они начинали с импорта мебели, а сейчас предприятие - крупнейший в Украине экспортер корпусной мебели.

Напомним:

Немецкая компания Knauf начала в Украине строительство нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей.