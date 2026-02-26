У Дніпровському районі столиці почали повертати тепло до будинків

У Києві повертають тепло до частини будинків Дніпровського району, які були без теплопостачання після російських ударів.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"У частину будинків Дніпровського району, які були без теплопостачання після минулих нищівних обстрілів ворога, почали повертати тепло", – написав він у Телеграм.

За його словами, комунальники продовжують працювати цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в усі багатоповерхівки.

Станом на 24 лютого у Києві без теплопостачання залишалися 1126 будинків.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за чотири роки Росія завдала по Дарницькій ТЕЦ 13 ракетних та дронових атак.

У січні внаслідок удару станція припинила виробляти електроенергію, а після удару на початку лютого зупинилося виробництво тепла. Без опалення залишилися понад 1100 багатоквартирних будинків, 118 шкіл та садочків, 18 лікарень.

Дарницька ТЕЦ в Києві 3 лютого отримала критичні ушкодження, і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.

Оскільки частина будинків у столиці залишається без теплопостачання, для цих будинків діє окремий підхід у відключеннях світла.

Київ не зможе повернутися до "класичних графіків" відключень електроенергії принаймні до квітня, вважає директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.