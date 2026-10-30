У Дніпрі ворог вдруге за день вдарив по критичній інфраструктурі

Після ранкової атаки на місто Дніпро росіяни здійснили ще одну атаку на критичну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог знову ударив по обʼєкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Сталося займання", – написав він у Телеграм.

За попередньою інформацією, люди внаслідок атаки не постраждали.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі та прилеглих до нього районах та частині Павлоградського району 30 жовтня ввели екстрені відключення електроенергії.

Також повідомлялося, що у місті зупинився майже весь електротранспорт.