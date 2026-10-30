У Києві внаслідок російського удару пошкоджено магазин Rozetka

Внаслідок російського ракетного удару пошкоджено магазин Rozetka у Дніпровському районі Києва.

Про це Rozetka повідомляє у Телеграм.

"Учора ввечері внаслідок російського ракетного удару було пошкоджено магазин Rozetka біля житлового комплексу "Комфорт Таун" у Києві", – говориться у повідомленні.

"Ми вже працюємо над тим, щоб забезпечити всі замовлення клієнтів. Щойно матимемо безпечний і повноцінний доступ до приміщення, – перемістимо замовлення клієнтів до найближчого магазину", – пообіцяли у компанії.

Туди ж перенаправлять замовлення, які прямували до пошкодженого магазину.

"Російські атаки продовжують пошкоджувати міста, бізнес і звичне життя людей. Ми продовжуємо працювати, підтримувати одне одного й робити все можливе, щоб залишатися поруч з вами", – додали у компанії.

Нагадаємо:

Вранці 30 жовтня росіяни атакували реактивним безпілотником торговельний центр у Київському районі Харкова, на місці удару спалахнула пожежа.

Внаслідок російської атаки на одному з підприємств Чернігова зайнялася пожежа.