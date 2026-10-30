Ворог атакував енергетику у чотирьох регіонах

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Київську, Дніпропетровську, Запорізьку області та місто Київ.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів", – йдеться у повідомленні.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі, в частині регіонів застосовують графіки відключень світла.

Споживання електроенергії зменшилось. Сьогодні, 30 жовтня, станом на 09:30, його рівень був на 6,5% нижчим за попередній робочий день.

Енергетики просять не користуватися кількома електроприладами одночасно з 16:00 до 22:00.

Нагадаємо:

На правому березі столиці внаслідок аварії на пошкодженому обстрілами обладнані тимчасово не діють графіки відключень світла.

При цьому на лівому березі Києва столиці діють графіки.