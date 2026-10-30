Росіяни поцілили у чернігівське підприємство

Внаслідок російської атаки на одному з підприємств Чернігова зайнялася пожежа.

Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Атаковано одне з підприємств міста. На території підприємства виникла пожежа", – написав він.

Наразі інформація уточнюється.

Напередодні росіяни вже атакували Чернігів: повідомлялося про двох загиблих 15-річних дівчат, ще 31 людина дістала поранення, серед них четверо дітей.

Сьогодні зранку очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що за медичною допомогою звернулися 37 людей, серед постраждалих – пʼятеро дітей. Вісім людей зараз у лікарнях у відносно стабільному стані.

"Багато руйнувань – бізнес, житло, заклади освіти, автівки", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

Вранці 30 жовтня росіяни атакували реактивним безпілотником торговельний центр у Київському районі Харкова, на місці удару спалахнула пожежа.