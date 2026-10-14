У четвер графіки відключень діятимуть у деяких областях

Завтра, 15 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це інформує Укоенерго.

Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу – 06:00 – 23:59. Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів застосують обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", – говориться у повідомленні.

Перелік регіонів і не наведено – час відключень за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках обленерго.

Крім того, внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінюватись.

"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – закликає Укренерго.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Нагадаємо:

Вночі росіяни завдали комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога. У столиці перебої зі світлом.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок російських ударів є відчутні пошкодження на 26 обʼєктах енергетики. Він написав, що як мінімум 600 тисяч людей зараз залишаються без світла та додав, що можуть бути ще більші відключення.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на енергетику на ранок були знеструмлені споживачі у Києві, а також у Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях.