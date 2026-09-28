Російські дрони атакували підприємство на Чернігівщині

Російські загарбники атакували безпілотником "молнія" підприємство в Семенівці, що на північному сході Чернігівської області.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Окрім цього ввечері 27 вересня росіяни вдарили безпілотником по житловому сектору в Новгороді-Сіверському. Четверо людей постраждали: двоє дівчат - 15 і 17 років, двоє молодих хлопців - 19 і 27 років.

Двоє чоловіків у лікарні. Їхній стан стабільний, унаслідок цієї атаки пошкоджені декілька житлових будинків.

Також зранку 28 вересня ворог атакував безпілотниками критичну інфраструктуру області.

Нагадаємо:

У ніч на 28 вересня російські війська здійснили атаку на підприємство харчової промисловості у Житомирському районі.