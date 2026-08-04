На Чернігівщині росіяни поцілили у бензовози та цистерни

Російські війська атакували Чернігівщину та пошкодили, зокрема, логістичні підприємства: у Прилуцькому районі горіли бензовози та цистерни для нафтопродуктів.

Про це пише "НафтоРинок".

Увечері 3 серпня російські війська завдали ударів по об'єктах у Чернігівській області, внаслідок чого виникли пожежі.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, у Прилуцькому районі внаслідок удару загорілися два бензовози і п'ять цистерн для транспортування нафтопродуктів. За попередніми даними, постраждалих немає.

Протягом минулої доби ворог масовано атакував Чернігівську область реактивними дронами і "бандеролями" — гібридом крилатої ракети й безпілотника, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Їхня швидкість польоту становить до 650 км/год, через що їх важко збивати.

За словами Чауса, основними мішенями стали Чернігів, Прилуки, Новгород-Сіверський, зокрема логістичні компанії й критична інфраструктура.

Нагадаємо:

Раніше очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів, що російські удари по автозаправних станціях на Чернігівщині стали майже щоденними: за червень та початок липня зафіксовано 25 ударів.