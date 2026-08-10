У ДТП загинула топ-менеджерка мережі магазинів Eva

6 серпня внаслідок ДТП загинула очільниця Eva Beauty Василина Петлицька, у неї залишилось троє дітей.

Про це повідомив власник корпорації Terwin Руслан Шостак.

Василина Петлицька працювала в компанії понад 10 років.

За інформацією Forbes Ukraine, вона очолювала Eva Beauty з квітня 2024 року, до цього майже сім років працювала в маркетингу Eva, зокрема була заступницею маркетингового директора та керівницею рекламного відділу.

Напрям Eva Beauty став професійним проєктом Петлицької, це був новий формат мережі з розширеним асортиментом професійної косметики, консультаціями й сервісами для клієнтів.

Нагадаємо:

За 2025 рік мережа магазинів EVA за рік збільшила виторг на 18% – до 31,8 мільярда гривень, чистий прибуток склав 1,1 мільярд гривень.