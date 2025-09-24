У 8 разів більше, ніж торік: Україна імпортувала рекордний за три роки обсяг свинини

У серпні в Україну було ввезено 4,6 тис. тонн свіжої та мороженої свинини, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за січень-серпень імпорт склав 14,9 тис. тонн – у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Це найвищий показник із 2022 року.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

За даними асоціації, найбільші обсяги закупівель спостерігалися в липні та серпні, що склали разом 7,7 тис. тонн. За перші два тижні вересня імпортовано ще 3,2 тис. тонн.

Експерти прогнозують, що до кінця року обсяги закупівель сягнуть щонайменше 25 тис. тонн, причому основна частка поставок припаде на другу половину року.

Серед головних постачальників свинини до України – Данія, Польща та Нідерланди.

"Основною причиною активного імпорту стало скорочення поголів’я свиней узимку до 4,5 млн голів, переважно у господарствах населення. Це призвело до дефіциту пропозиції на внутрішньому ринку та зростання цін", – пояснює аналітик УКАБ Максим Гопка.

За даними УКАБ, у вересні закупівельні ціни на живу вагу свиней беконних порід становили 98–100 грн/кг залежно від регіону. Від початку року ціни зросли на 34%, а у річному вимірі – на 60%

Водночас у країнах ЄС спостерігається зниження вартості живця, що робить їхні ринки привабливими для українських закупівель. Таким чином, імпорт став альтернативним джерелом сировини.

Ймовірно, скорочення імпорту стане можливим лише за рахунок поступового нарощення поголів’я свиней, що у перспективі позначиться і на внутрішніх закупівельних цінах, вважає експерт.

За даними Держстату, станом на 1 вересня 2025 року в Україні утримувалося 4,8 млн свиней – на 5% менше, ніж торік, але на 7% більше, ніж у січні. Попри приріст у 330 тис. голів від початку року, ринкова пропозиція лишається обмеженою. Відновлення відбувається здебільшого у секторі підприємств, на які нині припадає 65% поголів’я.

